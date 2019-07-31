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Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 08:49 | Son Güncelleme

ADANA merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderlerinden olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A.'nın oturduğu 3 katlı lüks villanın pitbull cinsi köpeklerle korunduğu görüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.
EVİN DÖRT YANINDA PİTBULL
Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı. 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü.
Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı.
Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskınıÇete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskınıÇete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskınıÇete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

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