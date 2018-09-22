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Çete operasyonunda, tekerlekli sandalyeli şüpheliyle birlikte 6 kişiye tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek' gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında tekerlekli sandalyeye mahkum Naci Kılınç'ın da bulunduğu 6'sı, tutuklandı.

Çete operasyonunda, tekerlekli sandalyeli şüpheliyle birlikte 6 kişiye tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek' gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında tekerlekli sandalyeye mahkum Naci Kılınç'ın da bulunduğu 6'sı, tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri' iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve iş yerine 13 Eylül Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, daha önce bir olayda silahla bacaklarından vurulduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Naci Kılınç ile 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Naci Kılınç, İsmet Haliloğulları, Raşit Kılınç, Erdal Değer, Metin Arslan ve Hüseyin Şimşek tutuklanırken, Erdem K., Selçuk. D., Numan T. ve Fikret A. serbest bırakıldı.

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Çete operasyonunda, tekerlekli sandalyeli şüpheliyle birlikte 6 kişiye tutuklamaÇete operasyonunda, tekerlekli sandalyeli şüpheliyle birlikte 6 kişiye tutuklama

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