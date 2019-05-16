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Çete sanıkları birbirini yalanladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü kurarak “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 31’i tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada ifadeleri alınan sanıklar, verdikleri ifadelerle birbirlerini yalanladı.İzmir’de, “FETÖ borsası” adıyla bilinen yapıyı kurdukları iddia edilen, organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31’i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.İzmir 3.

Organize suç örgütü kurarak “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 31’i tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada ifadeleri alınan sanıklar, verdikleri ifadelerle birbirlerini yalanladı.
İzmir’de, “FETÖ borsası” adıyla bilinen yapıyı kurdukları iddia edilen, organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31’i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
İş adamı Gökhan Kalıpçı’yı öldüren Nadir Sönmez’i olay yerine götürdüğü ve ona silah temin ettiği yönündeki suçlamaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Burçhan Erol, cinayetten haberinin olmadığını ileri sürerek, korsan taksicilik yaptığını ve Lider Camgöz’ün ricasıyla Sönmez’i Bayraklı’ya götürdüğünü söyledi.
İlk gün işini halledemediğini anlatan Nadir Sönmez’i diğer gün yine aynı yere götürdüğünü anlatan Erol, bu kişiye silah verdiğine ilişkin suçlamayı kabul etmedi.
Mahkeme başkanının; Sönmez’in, “Silahı Burçhan Erol’dan aldım” ifadesini hatırlatması üzerine Erol, “Silahı ben vermedim. Lider Camgöz talep ettiği için Sönmez’e yardımcı oldum. Şimdi verdiğim ifade doğrudur” dedi.
Mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanıklar ile müştekilerin ifadelerini almak üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle, aralarında firari sanık çete lideri Serkan Kurtuluş, dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un da bulunduğu 31’i tutuklu 69 sanık hakkında, organize suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle “suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme” gibi suçlamalarla dava açıldı.
Bazı devlet görevlilerinin de bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek, FETÖ soruşturmalarını etkilediğinin altı çizilen iddianamede, “Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında, haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle ‘FETÖ borsası’ olduğu kuşkusu uyanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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