Çete sanıkları birbirini yalanladı

Organize suç örgütü kurarak “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 31’i tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada ifadeleri alınan sanıklar, verdikleri ifadelerle birbirlerini yalanladı.

İzmir’de, “FETÖ borsası” adıyla bilinen yapıyı kurdukları iddia edilen, organize suç örgütü kurarak maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca “silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ve kasten adam öldürme” gibi suçları işledikleri gerekçesiyle açılan davada 31’i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

İş adamı Gökhan Kalıpçı’yı öldüren Nadir Sönmez’i olay yerine götürdüğü ve ona silah temin ettiği yönündeki suçlamaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Burçhan Erol, cinayetten haberinin olmadığını ileri sürerek, korsan taksicilik yaptığını ve Lider Camgöz’ün ricasıyla Sönmez’i Bayraklı’ya götürdüğünü söyledi.

İlk gün işini halledemediğini anlatan Nadir Sönmez’i diğer gün yine aynı yere götürdüğünü anlatan Erol, bu kişiye silah verdiğine ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme başkanının; Sönmez’in, “Silahı Burçhan Erol’dan aldım” ifadesini hatırlatması üzerine Erol, “Silahı ben vermedim. Lider Camgöz talep ettiği için Sönmez’e yardımcı oldum. Şimdi verdiğim ifade doğrudur” dedi.

Mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanıklar ile müştekilerin ifadelerini almak üzere duruşmayı yarına erteledi.