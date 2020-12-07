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  4. Çete üyelerinin Alman vatandaşları nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı

Çete üyelerinin Alman vatandaşları nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı

07.12.2020 00:16 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

İzmir’de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı. Şüphelilerin Alman vatandaşlarını adlarının soruşturma dosyasında geçtiğini söyleyerek korkuttukları, bu yöntemle kendilerini kandırdıkları ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir’deki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında örgüt lideri Amar Sun ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon avro, 200 bin dolar ve 150 bin lira, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.
Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Aralarında örgüt lideri Amar Sun’ın da olduğu şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, suç çetesinin üyelerinin kurdukları çağrı merkezi ile Alman vatandaşları nasıl dolandırdıkları da ortaya çıktı. Çete üyesi şüphelilerin Almanya ve Avrupa’da bulunan yaşlı vatandaşları arayarak ve kendilerini polis olarak tanıtarak, yaşlı vatandaşların adreslerine yakın bir yerdeki bir eve hırsız girdiği ve hırsızların evden ziynet eşyaları ve para çaldığını söylediği, hırsızların yakalandığı ve üzerlerinden yaşlı vatandaşların adresinin çıktığını belirttiği, bunun üzerine yaşlı vatandaşların evinde bulunan ziynet eşyalarının ve paraların incelenmesi gerektiğini ifade ederek, yaşlı vatandaşların evde bulunan ziynet eşyalarını ve paralarını bir torbaya koymalarını söylediğini ve daha sonra bir polisin gelip kendilerinden alacağını belirterek, yaşlı vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

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