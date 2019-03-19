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Çete üyelerinin yatak ve bazalarında silah fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Emirhan D.’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Çete üyelerinin yatak ve bazalarında silah fışkırdı

İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Emirhan D.’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak Zeytinburnu ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren Emirhan D. ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş ile Kocaeli ve Sivas’ta eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliden 22’si yakalandı.
Operasyon kapsamında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silah ticareti”, “yağma”, “kasten yaralama” ve “tehdit” gibi suçlardan aranan silahlı suç örgütü elebaşı Emirhan D. ile birlikte 22 şüphelinin evlerindeki aramalarda 4 tabanca, bu tabancalara ait 368 mermi, 3 pompalı tüfek ve 54 tane pompalı kartuşu ele geçirildi.
Aynı suç örgütüne mensup firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ederken, zanlıların adreslerine yapılan baskınlarla ilgili polis kamerasından görüntüle ortaya çıktı.

Çete üyelerinin yatak ve bazalarında silah fışkırdı

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