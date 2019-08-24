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Çetelere 8 ayda, 103 operasyon 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılın ilk 8 aylık döneminde, çetelere yönelik düzenlenen 103 operasyonda 1226 örgüt üyesi ve yöneticisinin gözaltına alındığı, bunlardan 436'sının tutuklandığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılın ilk 8 aylık döneminde, çetelere yönelik düzenlenen 103 operasyonda 1226 örgüt üyesi ve yöneticisinin gözaltına alındığı, bunlardan 436'sının tutuklandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, suç çetelerine yönelik 2019'un 8 aylık döneminde, 103 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 1226 örgüt üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı, 436'sı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında, ülke sınırlarında 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5'i örgüt lideri olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu toplam 10 kişi yakalanarak, ülkelerine teslim edildi. Bu yıl içinde de polisiye iş birliği kapsamında 1 yabancı uyruklu mafya lideri yakalandı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bu yıl düzenlenen operasyonlarda; organize suç örgütlerinin eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 189 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 88 av tüfeği, 7 bin 930 fişek ile çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.
OPERASYONLAR ARTTI
Organize suç örgütlerine yönelik 2017 yılında 99 operasyon gerçekleştirilirken, 2018'de ise 162 operasyon gerçekleştirilmesiyle önceki yıla oranla yüzde 64'lük artış meydana gelmişti. Geçen yıl ülke genelinde yapılan operasyonlarda 6'sı ulusal, 123'ü bölgesel olmak üzere toplam 129 organize suç örgütü çökertilmişti. Çökertilen organize suç örgütlerinde üye ve yönetici konumunda bulunan 2 bin 209 kişiye işlem yapılmış, bunlardan 793'ü tutuklanmıştı.

ANKARA, (DHA)

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