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''Çetelerin Şiddet Saçmasına İzin Vermeyeceğiz''

31.05.2020 06:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto gösterilerinde ''çetelerin şiddet saçmasına'' izin vermeyeceklerini söyledi

''Çetelerin Şiddet Saçmasına İzin Vermeyeceğiz''

Başkan Donald Trump, Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto gösterilerinde ''çetelerin şiddet saçmasına'' izin vermeyeceklerini söyledi.

Florida'da SpaceX roketinin başarıyla fırlatılmasının ardından yaptığı konuşmada ülkenin dört bir tarafına yayılan olaylara değinen Trump, hukukun üstünlüğünün ülkenin baş tacı olduğunu vurguladı. Trump, ''Yönetimim çetelerin şiddetine izin vermeyecek, bunu durduracağız'' dedi.

Başkan Trump, ''Bugün burada, adalet ve barışın peşinde olan her bir Amerikalı'nın dostu ve müttefiki olarak sizin karşınızdayım. Bu trajediyi yağmalamak, soymak, saldırmak ve korku salmak için istismar etmek isteyenlereyse katı biçimde karşı duruyorum. Görevimiz nefret değil iyileştirme, kaos değil adalet olmalı'' dedi.

Trump ayrıca, Florida'dan Beyaz Saray'a dönüşünün ardından Twitter üzerinden, protestoculara karşı kimi yerlerde güvenlik birimlerince daha sert taktiklere başvurulmasını destekleyen mesajlar paylaştı. Trump, Minneapolis'te görevlendirilen Ulusal Muhafız Birlikleri'ni övdü.

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