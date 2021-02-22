Çetenin içinde polis de var! Evlendirme vaadiyle dolandırmışlar

İddiaya göre, Çatalca'da oturan Fuat A., internet üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanıştı. Bir süre internetten konuşan ikili ardından telefonla görüşmeye başladı. Kadın, Türkiye'ye gelip evlenebilmeleri için Fuat A.'dan para istedi. Buna kanan Fuat A., kadının söylediği banka hesabına 3 defa olmak üzere toplam 53 bin lira para gönderdi. Fuat A., son parayı yatırmasının ardından Bulgaristan uyruklu kadına bir daha ulaşamadı. Olayın şokunu atlatan Fuat A. dolandırıldığını anlayınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İhbarın ardından Çatalca Fatih Nair Polis Merkezi Amirliği'nde özel bir ekip kurularak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla Fuat A.'nın para yatırdığı hesabın sahibinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç. olduğu anlaşıldı. Bülent Ç.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde son 1 ay içerisinde 200 bin liralık para giriş ve çıkışlarının olduğu belirlendi. Hesap hareketlerini mercek altına alan polisler hesaba gelen paraların yatırıldıktan hemen sonra Mehmet Emin K.'ya havale edildiği tespit edildi. Takibe alınan Mehmet Emin K.'nin hesabına para yatırılır yatırılmaz ATM üzerinden parayı çektiği görüldü. Bunun üzerine Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çatalca'ya getirildi.