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Çetenin içinde polis de var! Evlendirme vaadiyle dolandırmışlar

22.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Çetenin içinde polis de var! Evlendirme vaadiyle dolandırmışlar

Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlendirme vaadiyle Fuat A. adlı kişiyi 53 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 1'i polis 2 kişi tutuklandı. Şebekenin yurt genelinde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenirken soruşturma devam ediyor. Öte yandan olayla bağlantılı olduğunu düşünülen ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda görev yapan bir asker de açığa alındı.

İddiaya göre, Çatalca'da oturan Fuat A., internet üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanıştı. Bir süre internetten konuşan ikili ardından telefonla görüşmeye başladı. Kadın, Türkiye'ye gelip evlenebilmeleri için Fuat A.'dan para istedi. Buna kanan Fuat A., kadının söylediği banka hesabına 3 defa olmak üzere toplam 53 bin lira para gönderdi. Fuat A., son parayı yatırmasının ardından Bulgaristan uyruklu kadına bir daha ulaşamadı. Olayın şokunu atlatan Fuat A. dolandırıldığını anlayınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İhbarın ardından Çatalca Fatih Nair Polis Merkezi Amirliği'nde özel bir ekip kurularak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla Fuat A.'nın para yatırdığı hesabın sahibinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç. olduğu anlaşıldı. Bülent Ç.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde son 1 ay içerisinde 200 bin liralık para giriş ve çıkışlarının olduğu belirlendi. Hesap hareketlerini mercek altına alan polisler hesaba gelen paraların yatırıldıktan hemen sonra Mehmet Emin K.'ya havale edildiği tespit edildi. Takibe alınan Mehmet Emin K.'nin hesabına para yatırılır yatırılmaz ATM üzerinden parayı çektiği görüldü. Bunun üzerine Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çatalca'ya getirildi.

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2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç.'nin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefon, çok sayıda kredi kartı ve sim kartı bulundu. 2 şüpheli sorgulanmalarının ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

TUZAK KURAN KADIN ARANIYOR

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu düşünülen Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli asker Ö. B. de açığa alındı. Fuat A.'ya tuzak kurarak ondan para isteyen kadının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer ihbarların geldiği ve şüphelilerin mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği belirtiliyor.

(DHA)

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