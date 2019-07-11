"Çetin davalarda Türk yargısı çok güzel sınav verdi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalara yönelik, "Savunma hakkıyla veya yargılamayla ilgili, bu çetin davalarda Türk yargısı çok güzel bir sınav verdi." dedi. Malkoç, Ordu'daki bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Malkoç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin "Türkiye'nin işgal, bölünmesi ve parçalanması planı" olduğunu söyledi. "Bu coğrafyada bin yıldan beri varız. İnşallah Türk milleti olarak kıyamete kadar da var olacağız." ifadesini kullanan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu hain planlar tarih boyunca defedildiği gibi çok şükür Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti, basireti, tecrübesi ve milletimizin kahramanlığı sayesinde 15 Temmuz darbe planı savuşturulmuştur ve sorumluları yakalanıp Türk yargısı önünde hesap vermektedir. Türkiye 15 Temmuz olayını çok ince ayrıntısına kadar yargının önüne getirmiştir. Bu anlamda adliye mensuplarımıza, savcılarımıza, hakimlerimize teşekkür ediyorum."

Malkoç, yargılamaların önemli bir kısmının kısa zamanda sonuçlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "15 Temmuz'un açtığı sosyal yaralar, tahribat, devletimizin üzerinde, milletimizin gönlündeki yara da zaman içinde telafi edilmeye çalışılmaktadır. Kolay bir şey değil. Bir ülkenin kendi silahlı kuvvetlerinin içerisinden çıkanlar, kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkmıştır, Meclis'ini bombalamıştır. Türkiye işgal gördü. İngilizler İstanbul'u işgal etti. İngilizler, Yunanlılar bile bizim parlamentomuzu bombalamamıştı. Türkiye bu yaralarını sarıyor. Eskisinden daha güçlü ve tecrübe kazanmış olarak ilerliyor." - "İnsan hakları kurumu sıfatıyla takip ediyoruz" Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu kültürün yerleştirilmesi durumunda sorunların büyük kısmının çözüleceğini dile getiren Malkoç, "Bugün Ordu'dayız. Anadolu'nun bütün illerini dolaşıyoruz. Türkiye imkanları çok geniş bir ülke. Dünyada hiçbir milletin sahip olamayacağı sempatiye sahibiz. Önemli olan bu atmosferi tecrübeyle, akılla ve bilimsel çalışmalarla daha verimli kullanmak. Kamu Denetçiliği gibi Türkiye'nin diğer kurumları da bu gayret içindedir." dedi.