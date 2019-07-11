"Çetin davalarda Türk yargısı çok güzel sınav verdi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalara yönelik, "Savunma hakkıyla veya yargılamayla ilgili, bu çetin davalarda Türk yargısı çok güzel bir sınav verdi." dedi.
Malkoç, Ordu'daki bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Malkoç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin "Türkiye'nin işgal, bölünmesi ve parçalanması planı" olduğunu söyledi.
"Bu coğrafyada bin yıldan beri varız. İnşallah Türk milleti olarak kıyamete kadar da var olacağız." ifadesini kullanan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün bu hain planlar tarih boyunca defedildiği gibi çok şükür Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti, basireti, tecrübesi ve milletimizin kahramanlığı sayesinde 15 Temmuz darbe planı savuşturulmuştur ve sorumluları yakalanıp Türk yargısı önünde hesap vermektedir. Türkiye 15 Temmuz olayını çok ince ayrıntısına kadar yargının önüne getirmiştir. Bu anlamda adliye mensuplarımıza, savcılarımıza, hakimlerimize teşekkür ediyorum."
Malkoç, yargılamaların önemli bir kısmının kısa zamanda sonuçlandığını anlatarak, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'un açtığı sosyal yaralar, tahribat, devletimizin üzerinde, milletimizin gönlündeki yara da zaman içinde telafi edilmeye çalışılmaktadır. Kolay bir şey değil. Bir ülkenin kendi silahlı kuvvetlerinin içerisinden çıkanlar, kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkmıştır, Meclis'ini bombalamıştır. Türkiye işgal gördü. İngilizler İstanbul'u işgal etti. İngilizler, Yunanlılar bile bizim parlamentomuzu bombalamamıştı. Türkiye bu yaralarını sarıyor. Eskisinden daha güçlü ve tecrübe kazanmış olarak ilerliyor."
- "İnsan hakları kurumu sıfatıyla takip ediyoruz"
Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.
Bu kültürün yerleştirilmesi durumunda sorunların büyük kısmının çözüleceğini dile getiren Malkoç, "Bugün Ordu'dayız. Anadolu'nun bütün illerini dolaşıyoruz. Türkiye imkanları çok geniş bir ülke. Dünyada hiçbir milletin sahip olamayacağı sempatiye sahibiz. Önemli olan bu atmosferi tecrübeyle, akılla ve bilimsel çalışmalarla daha verimli kullanmak. Kamu Denetçiliği gibi Türkiye'nin diğer kurumları da bu gayret içindedir." dedi.
Kamu denetçiliği kurumunun inceleyemediği birkaç alan olduğunu bildiren Malkoç, şu ifadeleri kullandı:
"Yargıya intikal eden konularla, parlamentonun çalışmalarıyla alakadar olamıyoruz. Bunun dışında her konuda bize şikayet geliyor. Özellikle bu darbe teşebbüsünde bulunanların yargılanmalarını 'insan hakları kurumu' sıfatıyla takip ediyoruz. Yargıya müdahale anlamında değil de uluslararası hukuk standartları uygulanıyor mu? Savunma hakkından tutun hakim, savcı veya avukatlarla ilgili sıkıntılar var mı? Bunları mahkemelerde gözlemliyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edeyim, savunma hakkıyla ilgili veya yargılamayla ilgili, bu çetin davalarda Türk yargısı çok güzel bir sınav verdi. Fevkalade önemli bir sınav verdi. Zaten bu dosyaların, bu davaların önemli bir kısmı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidecek, göreceğiz. Oradan da Türkiye lehine, Türk yargısı lehine olumlu sonuçlar gelecek.
Bu çetin davaları gören, iddianamelerini titizlikle hazırlayan, delilleri titizlikle inceleyip uluslararası hukuk standartlarında karar oluşturan hakim ve savcılarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin feraseti sayesinde inşallah bu 15 Temmuz gibi olaylar bir daha yaşanmaz."
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