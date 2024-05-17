Çetin Doğan tahliye edildi! İlk açıklamasında 'af' vurgusu: Bizim durumumuzda olanlar daha evvel bırakıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker’in cezaları kaldırıldı. Yeni kararların ardından Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Çetin Doğan tahliye edildi.

Yakınları tarafından karşılanan Doğan ilk açıklamasında 'af' gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirildiğini vurguladı.

Tahliye olan Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da hakkımda açılan davalarla uğraşarak geçirdim. Maalesef. Türkiye'da adalet yerine oturmadıkça hiçbir kurum düzelmez. Adalet hepimize gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra son olur bu tür keyfi tutuklamalar. Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor; af değil. Doğrudan anayasal bir görevi doğrudan Cumhurbaşkanı'nın geç olarak yerine getirmesidir. Bizim durumumuzda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim neden 1 yıl gibi uzun bir süre daha kalma sebebimiz bir türlü anlaşılamadı. Bu adaletsizlik ve hukuksuzlukların artık son bulmasını diliyorum.”







