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Çetin Emeç mezarı başına anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve meslektaşları katıldı. Emeç'in mezarı başında dualar okundu.

Anma töreninde konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Çetin Emeç'i ve kendisiyle tanışma hikâyesini anlattı. Munyar, şunları söyledi:

"Enis Berberoğlu muhabir ben de Tercümandan Hürriyet Gazetesi’ne geçeceğim, Çetin Bey genel yayın yönetmeni. Beni yanına çağırdı. Sadece bir dakika görüşme yaptık. Dedi ki ' Cahit Düzel seninle çalışmak istedi sadece seni fiziki olarak görmek istedim. Bütün yetki Cahit Düzel’e aittir. Nasıl anlaşırsanız aynı şekilde çalışırsınız.' dedi. İlk tanıştığımız ve başladığımız dönem o dönem. Daha sonra beraber çalıştık. Gazeteciliği çok titiz, yöneticiliği de aynı şekilde titiz. Onun da stresini yaşayan ama çok önemli bir gazeteci büyüğümüz Çetin Emeç... Hürriyet'i yönetmenin bedelini ödettiler ona. Aynı şekilde Abdi İpekçi, Milliyet Gazetesi’ni yönetmenin ve yazdığı yazıların bedelini ödettikleri gibi aynı şekilde Çetin Bey’e de yazdıklarının ve attığı manşetlerin bedelini ödettiler. Daha sonra aynı şekilde Uğur Mumcu’ya bedel ödetildi. Hepsinin belki tetiği çekenleri belli oldu. Hepsi yakalandı cezasını çekiyor bir kısmı çekti. Ama asıl karanlık güçler halen arkada ve halen karanlıktalar. Türkiye’nin boynunun borcu Çetin Emeç’in de, Uğur Mumcu’nun da, Abdi İpekçi’nin de diğer basın şehitlerimizin de asıl katillerinin karanlık güçlerin yüzünü açığa çıkarmak ve onlardan hesap sormak biz bunu bekliyoruz. Ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili olarak ve Hürriyet’i şu anda yöneten kişi olarak tekrar bu talebi dile getiriyorum:"

(FOTOĞRAF)

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