Çetin Işıközlü: "Türkiye'de bale ve opera sanatı iyi bir konumda"

İSTANBUL (AA) - SALİH ŞEREF/SAADET FİRDEVS APARI - Besteci ve orkestra şefi Çetin Işıközlü, Türkiye'de bale ve opera sanatının birçok aksiliğe rağmen çok iyi bir konumda olduğu kaydetti. Geleneksel Türk müziğinin makamsal ve ritmik sistemlerinden yararlanarak hazırladığı bale ve opera yapıtlarıyla tanınan Işıközlü, yarım asırlık sanat hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Işıközlü, küçük yaşlarda ailesinin yönlendirmesiyle müziğe başladığını dile getirerek, Ankara Devlet Konservatuvarının 1954-1955 yıllarında açtığı sınavı kazanarak, kompozisyon bölümünde eğitim almaya başladığını anlattı. Konservatuvar eğitimi sırasında bugün eşi olan Işıl Işıközlü'ye aşık olmasından dolayı yola çıkarak ilk kez bir eser yazma başladığını dile getiren sanatçı, o eserin de dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi "Judith" olduğunu söyledi. Işıközlü, kendisinin müziklerine, Alfred Rodrigues'in ise koreografisine imza attığı Judith balesinin 1969'da dünya prömiyeri yaptığını hatırlatarak, "O zaman Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisiydim. Yani bu eser öğrenci iken yapmış olduğum bir şeydi ve o bale sevgili eşim Işıl'a ithaf edilmiştir." dedi.

- "Ağrıdağı Efsanesi, dünya pazarında satış listelerine giren tek Türk operası oldu" Yaşar Kemal'in "Ağrıdağı Efsanesi" romanından esinlenerek bir opera hazırladığını da anlatan Işıközlü, şöyle devam etti: "Romanda konunun geçtiği mahallede yani Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda 1999'da, Türki cumhuriyetlerden Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan ve bizden birçok ünlü kişinin katıldığı benim yönetimimde bir konser oldu. Bütün dünyaya canlı yayın yapılmıştı. Bu opera, daha sonraları Ankara Devlet Operası ve Balesi Genel Müdürlüğünün ilk CD kaydı oldu. Dünya pazarında satış listelerine giren tek Türk operası oldu. Ayrıca İtalya'da bestseller olmuştur. Avusturya ve Almanya gibi iki önemli ülkede de CD listelerinde 2 yıl liste başında kalmıştır ve dünyanın her yerinde hala satılmaktadır." Çetin Işıközlü, yarım asırlık sanat hayatında 40'ın üzerinde esere imza attığını ama bu eserler içerisinde kendisi için en önemli eserlerin dünya satış listelerinde yer alan eşine yazdığı "Judith" ile Yaşar Kemal'in aynı adlı romanındaki motiflerden yola çıkarak yazdığı "Ağrıdağı Efsanesi" eserinin olduğunun altını çizdi.