MAGAZİN

Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 21:58 | Son Güncelleme

Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir konserle kutlandı.

CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Işıközlü'nün şefliğinde gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın solist olarak yer aldı.

Konserden önce AA muhabirine konuşan Işıközlü, henüz öğrenci olduğu 1969 yılında "Judith' adlı bale eseriyle sanat hayatının başladığını belirterek, "Judith'in benim için bir diğer önemi ise sevgili eşim Işıl'a ithafen yaptığım bir eser ve dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olmasıdır. Tabii sanat hayatımın daha evveli de var fakat 50. yılı bir başlangıç olarak Judith balesinden gelmektedir." dedi.

Türkiye'de en çok opera yazan besteci olan Işıközlü, bu gece Cihat Aşkın'ın keman konçertosunu icra edeceğini dile getirerek, "Ayrıca İdil Biret hanımefendiye özel teşekkürlerimi belirtmek isterim. Hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun programına rağmen 50. yıl konserine gelme arzusunda bulundular." diye konuştu.

Sanat hayatı boyunca kendisinin yanında olduğu için de eşine çok şey borçlu olduğunu belirten usta bestekar, yarım asır boyunca destek ve anlayışından ötürü eşine teşekkür etti.

Çetin Işıközlü 50. sanat yılı konserinde, sanatçının ilk kez 1978 yılında keman virtüözü Ayla Erduran, daha sonra Viktor Pikayzen ve Server Ganiyev tarafından seslendirilen keman konçertosu, bu kez Cihat Aşkın tarafından icra edildi.

Konserde ayrıca, "Beethoven'dan 7. Senfoni La majör 0p.92" ve Chopin'den "Andante Spianato ve Grande Polonaise Brilliante Op. 22" eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Katılımın yoğun olduğu konserde sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Samsun'da "Kontropera" tematik konseriSamsun'da "Kontropera" tematik konseri
Gürcistan'da Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseriGürcistan'da Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
50. sanat yılı CRR çetin ışıközlü İdil Biret

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.