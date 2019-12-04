Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir konserle kutlandı.

CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Işıközlü'nün şefliğinde gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın solist olarak yer aldı.

Konserden önce AA muhabirine konuşan Işıközlü, henüz öğrenci olduğu 1969 yılında "Judith' adlı bale eseriyle sanat hayatının başladığını belirterek, "Judith'in benim için bir diğer önemi ise sevgili eşim Işıl'a ithafen yaptığım bir eser ve dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olmasıdır. Tabii sanat hayatımın daha evveli de var fakat 50. yılı bir başlangıç olarak Judith balesinden gelmektedir." dedi.

Türkiye'de en çok opera yazan besteci olan Işıközlü, bu gece Cihat Aşkın'ın keman konçertosunu icra edeceğini dile getirerek, "Ayrıca İdil Biret hanımefendiye özel teşekkürlerimi belirtmek isterim. Hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun programına rağmen 50. yıl konserine gelme arzusunda bulundular." diye konuştu.