Çetin Kaya: Kadıköy'de polis tarafından öldürülen set işçisinin ölümü hakkında neler biliniyor?

Sinema seti çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis memuru S.E.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından önce görevinden uzaklaştırılan S.E. daha sonra "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Kaya, otomobiliyle seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymadı. Ardından başlatılan takiple Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökçay Caddesi'nde aracının önü kesilen Kaya, yaya olarak polislerden kaçtı.

Yakalanmasıyla birlikte görevli polise mukavemet ettiği belirtilen Kaya, polis memurunun silahının ateş alması sonucu da vurularak öldü.

Savcılık ifadesinde olayın taksirle olduğunu savunan S.E., "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Valilik açıklamasında, Kaya'nın üzerinden ve aracından uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

Ancak Kaya ailesinin avukatı Orçun Fide, sosyal medyadaki videosunda İstanbul Valiliği'nin bu iddiasını yalanlayarak, "Arama ve olay tutanaklarında valiliğin yaptığı gibi uyuşturucu ve telsiz bulunmamaktadır" dedi.

Valiliğin dur ihtarı yapıldığı, kovalamacanın yaşandığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden avukat, "Kaya iki eli ters kelepçeliyken ensesinden vurularak öldürüldü" dedi.

Fide, bazı görgü tanıklarının kendilerine ulaştığını belirtti.

Cinayetin aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunan Sinema Televizyon Sendikası da, olayın görgü tanıklarından destek talep etti.

https://www.instagram.com/p/CW8lKLPoo5g/

Benzer talepler sosyal medya kullanıcıları tarafından çok defa paylaşıldı. #CetinKaya etiketiyle yapılan paylaşımlara oyuncular Pınar Deniz ve Tuba Büyüküstün de destek verdi.

Aile avukatlarından Gözde Soydemir ise, BirGün gazetesine verdiği demeçte, olay yerindeki delilleri Kaya'yı öldüren polis memurunun içinde bulunduğu polis ekiplerinin topladığını söyledi.

Bunun yasaya aykırı olduğunu hatırlatan Soydemir, "Görgü tanıkları, Kaya'nın kelepçelenerek yere yatırıldığını ve ardından tek el silah sesi duyulduğunu söylüyor" dedi.

Soydemir ayrıca kamera kayıtlarının korunması için savcılığa da talepte bulunduklarını dile getirdi.

Meclis gündemine taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da olayla ilgili olarak TBMM'de soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İnceleme sürecinin ne aşamada olduğunu soran Tanrıkulu, olay esnasında "Mobese kameralarının devre dışı bırakıldığı" ve "Kaya'nın yakın mesafeden kafasından vurulduğu" yönündeki iddialara da soru önergesinde yer verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle başka bir soru önergesi verdi.

Ersoy önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Çetin Kaya isimli yurttaş, silahsız olarak ters kelepçe ile gözaltına alındıktan sonra, neden yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüştür?

"Emniyet mensubu polislerin görevi yargısız infaz yapmak mıdır?

"Olay anında Mobese kayıtları incelenmiş midir? Kayıtların silindiği haberleri hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Hard disklere el konulup emniyet dışında tarafsız bir kurumun incelemesine sunulmuş mudur?

"Mobese kaydı alınmamış ise sistemi devre dışı tutan memurlar hakkında idari işlem yapılmış mıdır?

"Polisin fail olduğu dosyaların neredeyse tamamında Mobese ve karakol kamera kayıtlarının olmaması bir tesadüf müdür?"

Konuya ilişkin Bakan Gül veya Bakan Soylu'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.