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Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu ertelensin” talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2019 yılının Sivas çiftçisi açısından sıkıntılı geçtiğini ifade ederek yüzde 40 oranında rekolte kaybı yaşandığını söyledi.Rekolte düşüklüğünün en büyük sebebinin Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış yetersizliği olduğunu dile getiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, döviz kuru nedeniyle gübre ve ilaç kullanılamamasının da üretim miktarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu ertelensin” talebi

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2019 yılının Sivas çiftçisi açısından sıkıntılı geçtiğini ifade ederek yüzde 40 oranında rekolte kaybı yaşandığını söyledi.

Rekolte düşüklüğünün en büyük sebebinin Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış yetersizliği olduğunu dile getiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, döviz kuru nedeniyle gübre ve ilaç kullanılamamasının da üretim miktarını olumsuz etkilediğini belirtti. Başkan Çetindağ, “Biliyorsunuz Sivas’ta kuraklık geçen seneden başladı. Bilhassa çiftçimiz tohumunu kuru toprağa ekti. Bahar aylarında istediğimiz yağmurlar da yağmadı. Gübreyi çiftçilerimiz 2018 yılında döviz kurlarının aşırı derecede yükselmesinden dolayı pahalanması nedeniyle hemen hemen kullanamadı. Dışarıdan alınan tohumlukların çok pahalı olması, çiftçimizin yeteri kadar sertifikalı tohum kullanamaması da eklenince bu sene Sivas’ımızda yüzde 40 oranında ürün kaybı yaşandı” dedi.

“Beklentimiz çiftçi borçlarının ertelenmesi”
Türkiye’de iklimlerin değiştiğini kaydeden Çetindağ, tarım politikaları belirlenirken bu hususun dikkate alınması gerektiğini kaydederek “2019 yılı çiftçimiz açısından sıkıntılı olduğu için çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü ciddi bir sıkıntı var. Yüzde 40’a yakın rekolte kaybımız var. 2018 yılında gübre ve tohum fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle kullanılamaması ve 2019’un belli aylarda kurak olması çiftçilerimizi etkiledi. Haziran ayına doğru yağmur yağdı ama biliyorsunuz rakımın yüksek olmasından dolayı Nisan ve Mayıs aylarında yağmurlar yağmadığı zaman bizim üreticilerimize büyük sıkıntı oluyor. Buna da şükür ama devletten, hükümetimizden beklentimiz çiftçi borçlarının bu sene de 1 yıl faizsiz ertelenmesi” ifadelerini kullandı.

“Kendi kendimize yeterli olmamız lazım”
Tarım sektörünün gelişmediği ülkelerde tam bağımsızlıktan söz edilemeyeceğine dikkat çeken Çetindağ, “Ülkenin karnını doyuracak sektör tarım. Ülkemizde tarım, sanayi ve hizmet sektörü önemli. Sivas’ta da en önemli sektör tarım. Yani biz dünyaya ithalat değil, ihracat yapmamız lazım. Bizim yeteri kadar insan kaynağımız var. Toprağımız, suyumuz var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Etrafımız tam bir ateş çemberi. Bütün oyunlar üzerimize oynanıyor. Onun için biz 82 milyon vatandaşımızı, 5 milyon mülteciyi ve turistlerimizi de kattığımız zaman yaklaşık 100 milyon insanı doyurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çiftçimize sahip çıkılması lazım. Kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Türk çiftçisine ve tarımımıza sahip çıkılması lazım. Bilhassa Ankara’da bürokratlığa liyakatli insanların getirilmesi lazım. Anadolu gençlerinin getirilmesi lazım. Araştırmacı gençlere büyük destek verilmesi lazım. Siyasi görüşüne bakılmadan arkasında dimdik durulması lazım. Ülkemizi şaha kaldıracak sektör tarım” diye konuştu.

Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu ertelensin” talebi

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