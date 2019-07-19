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Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını açıkladı.Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını açıkladı.
Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Çetin’e MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun eşlik etti.
Vali Memiş’in isteği üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onay vermesiyle birlikte Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurmaya karar verdiklerini ifade eden Çetin, "Erzurum ülkemizin cennet köşelerinden birisi. Erzurum güvenlik ve asayiş açısından bir huzur şehri. Erzurumlular devletinden hep destek verdiler. Erzurum bir serhat şehri. Tarihi boyunca çok önemli bir şehir oldu. Bizim buraya biraz daha destek sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Valimiz gittiği her yerde oranın gelişmesine ve güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Gümüşhane Valisiyken oraya bir tabur kurdurmuştu. Şimdi de buraya bir tabur istedi. Valimiz gerçekten çok çalışkan birisi. Biz Valimize hayır diyemedik. Burada Jandarma Özel Hareket Taburu vardı. İçişleri Bakanımızın talimatıyla şimdide buraya Karabekirler Jandarma Komando Taburu kurmaya karar verdik. Atatürk’ün buraya gelişinin ve milli mücadelenin 100. yılı anısına buraya böyle bir tabur kurmaya karar verdik. Erzurum’a ve ülkemize hayırlı olsun. Biz güvenlik güçleri olarak halkımızın huzuru ve güvenliği için ne gerekiyor onu yapmaya çaba gösteriyoruz. Devletimizin her türlü imkanı var. Taburumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise“ Buraya eliniz boş gelmediniz. Bu tabur şehrimizin sosyal açısından ve güvenliği açısında bize güç katacaktır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi

Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi

Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi

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