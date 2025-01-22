HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Özgür Özel de katıldı

Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Özgür Özel de katıldı

22.01.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için cenaze töreni düzenlendi.

Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Özgür Özel de katıldı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çetiz ailesinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı.

2

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

3
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Özgür Özel kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Grand Kartal Otel’le ilgili bir skandal iddia daha!

Grand Kartal Otel’le ilgili bir skandal iddia daha!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.