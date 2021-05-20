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Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

20.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta kıyılarında yaşanan dramın boyutu fotoğraf karesine yansıdı. Bir ailenin suda kaybettiği bebeğini, İspanya Sualtı Kurtarma Timi’nden Juan Francisco yakalamayı başardı. O dramatik an, bir gazetecinin çektiği fotoğrafla ölümsüzleşti.

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Binlerce göçmen hafta başından bu yana Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da yürüyerek ulaştı, alarma geçen İspanya sınıra ordu birlikleri konuşlandırdı.

Dünyanın gözünü bir anda Cebelitarık Boğazı'ndaki küçük şehre çeviren akında, bazı göçmenler şişme botlar kullandı veya kollarına bağladıkları şişelerle Ceuta'ya yüzdü.

Göçmenlerin bir kısmı ise sınır çitlerini aşıp yürüyerek İspanya topraklarına giriş yaptı. Göçmen kafilesi içinde aileleriyle birlikte Avrupa'ya gitme hayali kuran yüzlerce çocuk da vardı.

8 BİN GÖÇMEN CEUTA'YA ULAŞMAYI BAŞARDI

Ceuta'ya ulaşan 8 bin göçmen arasındaki 26 yaşındaki Ouarda, "Facebook’ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" diye konuştu.

İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı, İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kan donduran olay televizyon kameraları tarafından da görüntülendi, sosyal medyada hızla yayılan kayıt İspanya'ya yönelik tepkileri tetikledi.

FOTOĞRAF KARESİ SEMBOL OLDU

Ailesiyle birlikte Cueta'ya ulaşmak isterken denizde kaybolan iki aylık bir bebek ise, İspanya Sualtı Kurtarma Timi'nden Juan Francisco tarafından kurtarıldı.

İspanyol Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) teşkilatının 18 Mayıs tarihinde paylaştığı sembol kurtarma fotoğrafı, dünya çapında büyük yankı buldu.

(Reuters)

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