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Ceuta'ya binlerce kişilik göçmen akını

18.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas'tan yaklaşık beş bin göçmen giriş yaptı.

Ceuta'ya binlerce kişilik göçmen akını

İspanyol hükümeti ise, yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'a iade edildiğini duyurdu.İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya, Fas'tan bin 500'ü çocuk en az 5 bin göçmen yüzerek ya da yürüyerek giriş yaptı. İspanyol yetkililer, bunun daha önce benzeri görülmemiş bir göçmen akını olduğunu belirtirken, İspanya hükümeti gelen göçmenlerden yaklaşık bin 500 kadarının Fas'a iade edildiğini duyurdu.

Aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu yaklaşık beş bin göçmen lastik sandallar ve yüzme simidi kullanarak Ceuta’ya ulaştı, göçmenlerden birinin bu esnada boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

AFP’ye konuşan 26 yaşındaki Ouarda isimli bir göçmen, "Facebook’ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" diye konuştu.

İspanya'dan takviye güvenlik gücü

Ceuta’ya ulaşan göçmenler, Kızılhaç tarafından kontrol edildikten sonra sahildeki kabul merkezine alındı. İspanya İçişleri Bakanı, Ceuta'ya 200 ilave güvenlik gücü takviyesi gönderileceğini belirterek, "İspanya ve Fas yetkilileri, Ceuta’ya ulaşan Fas vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaştılar" ifadesini kullandı.

İspanya medyasında yer alan haberde Fas'ın, İspanya'da bir hastanede tedavi gören, Batı Sahra'nın bağımsızlığı savunan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'ye yeterli tıbbi destek sağlanmamasına karşılık olarak sınır kontrollerini gevşettiği öne sürülüyor.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan Ceuta, yine bir başka İspanyol kenti olan Melila ile birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) Afrika ile sınırı olan tek toprak parçası. Ceuta aynı zamanda Avrupa’da daha iyi bir hayat arayan Fas vatandaşlarının sıklıkla tercih ettiği bir göç noktası.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl 1 Ocak ile 15 Mayıs arasında 475 göçmen Ceuta’ya kara ya da deniz yoluyla ulaştı. Bu sayı, geçen senenin aynı dönemine oranla iki kat artış olduğunu ortaya koyuyor.

dpa, AFP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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