Ceuta'ya binlerce kişilik göçmen akını

İspanyol hükümeti ise, yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'a iade edildiğini duyurdu.İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya, Fas'tan bin 500'ü çocuk en az 5 bin göçmen yüzerek ya da yürüyerek giriş yaptı. İspanyol yetkililer, bunun daha önce benzeri görülmemiş bir göçmen akını olduğunu belirtirken, İspanya hükümeti gelen göçmenlerden yaklaşık bin 500 kadarının Fas'a iade edildiğini duyurdu.

Aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu yaklaşık beş bin göçmen lastik sandallar ve yüzme simidi kullanarak Ceuta’ya ulaştı, göçmenlerden birinin bu esnada boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

AFP’ye konuşan 26 yaşındaki Ouarda isimli bir göçmen, "Facebook’ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu gördüm. Artık aileme bakamadığım için buraya geldim" diye konuştu.

İspanya'dan takviye güvenlik gücü

Ceuta’ya ulaşan göçmenler, Kızılhaç tarafından kontrol edildikten sonra sahildeki kabul merkezine alındı. İspanya İçişleri Bakanı, Ceuta'ya 200 ilave güvenlik gücü takviyesi gönderileceğini belirterek, "İspanya ve Fas yetkilileri, Ceuta’ya ulaşan Fas vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaştılar" ifadesini kullandı.