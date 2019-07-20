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"Cevad Zarif ABD Başkanı'ndan daha fazla karar alma yetkisine sahiptir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina: - "Zarif'in ABD Başkanı'ndan daha fazla karar alma yetkisine sahip olduğu açıktır. Çünkü İran hala onun (Zarif'in) imzaladığı anlaşmayı uyguluyor ancak ABD, kendi başkanının imzaladığı anlaşmayı ihlal ediyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in nükleer anlaşma konusunda "ABD Başkanı'ndan daha fazla karar yetkisine sahip" olduğunu söyledi.

Hüsameddin Aşina Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Zarif'in, yaptırımların kaldırılması şartıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının ek protokollerini uygulaması yönündeki teklifinin ABD tarafından reddedildiğine dair haberlere cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, ABD yönetiminin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini hatırlattı.

Aşina "Zarif'in ABD Başkanı'ndan daha fazla karar alma yetkisine sahip olduğu açıktır. Çünkü İran hala onun imzaladığı anlaşmayı uyguluyor ancak ABD, kendi başkanının imzaladığı anlaşmayı ihlal ediyor."

ABD medyası, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Washington yönetimine yaptırımları kaldırma şartıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının ek protokollerini uygulamayı teklif ettiğini ancak ABD'nin, teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ya da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den gelmesini bekledikleri için Zarif'in önerisini reddettiklerini yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hüsameddin aşina İRAN

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