HABER

Cevad Zarif'in istifasına Esad'ın ziyareti mi neden oldu?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2019 07:39 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

Cevad Zarif'in istifasına Esad'ın ziyareti mi neden oldu?

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürüldü.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ali Rıza Rahimi de yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İkinci bir Zarif yok. Onun yerine gelecek kişi ya zarar verici idareye itaat edecek ya da devrimcilik adına birçok kazanımı yok edecek. Eğer Zarif'in istifası kesinleşirse bu içerideki muhaliflerin hançerinin etkili olduğu anlamına gelir. Yarın Mecliste Zarif'in istifasının perde arkasını ele alacağız."

Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendiVietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi
Yerel seçim 2019 - ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: İttifaklar nedeniyle seçmenin kafası karışıkYerel seçim 2019 - ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: İttifaklar nedeniyle seçmenin kafası karışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Cevad Zarif İRAN Ali Hamaney Hasan Ruhani IRNA Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı

En Çok Okunan Haberler

TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı

TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı

Yolcu otobüsünde dehşet! Silahını çekip ateş etmeye başladı!

Yolcu otobüsünde dehşet! Silahını çekip ateş etmeye başladı!

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

Sicilya'daki NATO tatbikatı başladı!

ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

Junker’i konuşma yaparken eşi aradı! Tüm salonu güldüren an!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti

Ülke şokta! Dışişleri Bakanı istifa etti!

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.