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  4. Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

22.04.2024 00:25
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İstanbul Şişli'de yer alan Cevahir AVM'de üst üste ikinci intihar vakası yaşandı. Pazar günü akşam saatlerinde AVM'nin 5. katından atlayan bir kadın hayatını hayatını kaybetti. Cevahir Alışveriş Merkezi'nde geçtiğimiz salı günü de, bir kişi daha aynı noktadan atlayarak intihar etmişti.

Cevahir AVM'de aynı hafta içinde ikinci intihar! 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.

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İKİNCİ İNTİHAR!

Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir şahıs yaşamına son vermişti.

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Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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