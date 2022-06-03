Cevahir Uzkurt, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Resmi Gazete'nin 3 Haziran 2022 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre; YÖK üyeliklerine atanan diğer isimler ise; Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Haldun Göktaş Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir. Vatandaşlar internette; Cevahir Uzkurt kimdir? YÖK'ün yeni üyesi Prof. Dr. Cevahir Uzkurt nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

CEVAHİR UZKURT KİMDİR?

Cevahir Uzkurt 1973 yılında Niğde'de dünyaya geldi.

Cevahir Uzkurt 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans ve 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesini aldı.

YÖK'ÜN YENİ ÜYESİ CEVAHİR UZKURT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Cevahir Uzkurt, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında doçent olduktan sonra Amerika’da Alliant International University, School of Management’da Misafir Öğretim üyesi olarak görev yapmış, ulusal Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) sistemleri, yenilik yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve yenilik ilişkisi üzerine proje çalışmalarını yürüttü.

