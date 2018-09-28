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"Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya" deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Bodrum'un koylarında düzenlenen etkinliğe 11 dalgıç katıldı

Bodrum ilçesinde, "Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya" adlı deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesince, Karacasöğüt Limanı, İngiliz Limanı, Tuzla, Yediadalar ve Kargıcık Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 11 dalgıç görev aldı.

Temizlik çalışmalarında denizden, cam, plastik şişe, bardak, tabak, kağıt, karton ve demir atıkları gibi malzemeler çıkarıldı.

Çalışmalara "Venüs" adlı katı atık toplama teknesi de destek verdi. Atık miktarının bir önceki yıllara oranla azaldığı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum turizminin vazgeçilmezlerinden olan mavi yolcuğun uğrak noktalarında her yıl yaptıkları çalışmayı bundan sonra da devam ettireceklerini bildirdi.

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