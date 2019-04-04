Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Ömer’in ilk gençlik yıllarında yaşadıkları şimdiyi ne kadar etkiliyor? Bugün nasıl bir hayat yaşıyor? Hesaplaşma aynadan içeriye doğru uzun bir yolculuktur. İnsanların gözlerinin içine bakarak söylediklerimiz kadar, kendi kalbimize yaptığımız bir yolculuktur da aslında.
‘Bir Eylül Yarası’, Cevat Turan’ın 80’lerden 2010’lara bir günlük eşliğinde Türkiye’yi, dostlukları, aşkı, yaşamı sinematografik bir kurgu, edebi bir ustalıkla anlattığı, sürükleyici, heyecanlı ve şaşırarak soluksuz okuyacağınız yeni bir roman.
1980
Kod adı Kızıl Ömer.
70lerden 80’lere uzanan bir bakış.
Eylemler, denize çıkan o sokaklar, şarkılarıyla çocuklar, yani Eylül.
İstanbul’da bir banka soygunu. Elde kalan büyük bir para, vurulan bir bekçi, tutuklananlar ve dışarıda kalanlar...
Ve büyük bir aşk! Nejla ve Ömer. Her şeyi terk edip, el ele kurulan bir gelecek düşü...
Tüm geçmişin gömülü olduğu bir defter.
Geçmiş, insanın peşini bırakır mı?
2010
Ömer Soylu
O banka soygunundan sonra zenginleşen ünlü bir iş adamı, bir reklam ajansı başkanı. Dev bir plazanın roofunda reklam ajansında ülkenin en popüler işlerine imza atan Ömer, bugün artık zengin bir iş adamı.
Ömer Soylu, İstanbul’da ’80lerde yapılan banka soygunundan çalınan parayla mı bu hayatı kurdu?
Ağabeyler, beyefendiler, yukardan gelen emirlerle karşımıza çıkan bir komiser.
Açılan davalar, hak hukuk adalet istemi...
İntikam peşinde koşan hırslı bir komiser, kapanmış bir davanın yeniden açılışı, gözaltılar, tanıdık bir savcı, ispiyoncu bir eski yoldaş.
Adalet sizce de her zaman doğrunun yanında mı yer alır?
Ve dünyanın tek gerçeği her daim aşk.
‘'Dalgaların beton kıyılara vurup geri çekilirken çıkardığı ses, martıların kanat çırpışlarındaki bembeyazlık, gökyüzünde salınan ay, dalgaların uçlarında bir o yana bir bu yana yatan küçük tekneler...’'
Yıldızlı bir Beşiktaş sahili, zeki genç bir kadın ve gözlerini ondan alamayan avukat Kemal.
Aşkın gücü nereye kadardır?
CEVAT TURAN KİMDİR?
Çorum doğumlu Cevat Turan’ın ilk ürünleri (şiir ve yazıları) 1983 yılında Çorum gazetesi ve bu gazetenin kültür-sanat ekinde yayımlandı. İlk gençlik yıllarında, yayın hayatını Ankara’da sürdüren Sanat Rehberi’nde şiirleri yayımlanan; Gençlik Dünyası gazetesinde kültür-sanat ve güncel politika yazıları kaleme alan yazarın, "Usuldan Bir Hüzün" (Çivi Yazıları Yayınevi), "Gözlerine Sakla Beni" (Günizi Yayıncılık) ve "Çoklu Yalnızlıklar" (Komşu Yayınları) adında üç şiir kitabı; yine Komşu Yayınları’ndan çıkan "İnsanın Üşüdüğü Yer" adında bir de öykü kitabı bulunmaktadır. Yasakmeyve şiir dergisinin hazırladığı Türkiye Şiir Rehberi’nde de yer alan yazarın, Cumhuriyet Kitap eki, Dünya gazetesi kitap eki, Sözcü Gazetesi kitap eki, Aydınlık Gazetesi kitap eki, Berfin Bahar, Islık, Yasakmeyve ve Varlık dergilerinde şiir ve yazıları yayımlanmış; şiir anlayışı ve kitapları üzerine yazılar kaleme alınmıştır. Turan’ın, bazı şiirleri ise çeşitli müzisyenler tarafından bestelendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Turan, köşe yazarlığı ve Yazın-Sanat Kooperatifi üyeliğinin yanı sıra, halen bir şirketler topluluğu grubunun yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. “Unutmalar Şehri” ile 2017 temmuz ayında Yunus Emre Edebiyat ve Roman Ödülünü almış olan Turan’ın ‘Bir Eylül Romanı-Hesaplaşma’ ikinci romanı, altıncı kitabıdır.
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