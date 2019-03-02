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Cevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştık

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz Doğu ve Güneydoğu'da hem mevcut hizmetlere kaynak ayırdık hem de geçmişin eksikliklerini gidermeye çalıştık.

Cevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştık

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz Doğu ve Güneydoğu'da hem mevcut hizmetlere kaynak ayırdık hem de geçmişin eksikliklerini gidermeye çalıştık. 70 yılın eksikliğini 10- 15 yılda bitirmek mümkün olmasa da biz bunu bitirmeye çalıştık" dedi.
AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman'ın seçim beyannamesi ve proje tanıtımı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı. Salona Türkçe, Kürtçe ve Arapça afişlerle Türk ve AK Parti bayrakları asıldı. Salonu dolduran gençler de sık sık üç dilde AK Parti adayı lehine sloganlar attı.
'BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRAMAYACAKLAR'
Programda konuşma yapan Cevdet Yılmaz, son 16 yıldır Türkiye'yi milletin değerlerine sahip bir kadronun yönettiğini ifade ederek, içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara rağmen dimdik ayakta olduklarını vurguladı. Tüm saldırılara rağmen ülkenin ekonomisi ve demokrasisinin büyüdüğünü anlatan Yılmaz, "Tarihte nasıl bir arada yaşadıysak ve birçok imtihanı birlikte verdiysek, Allah'ın izniyle gelecekte de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler ve kardeşliğimizi zayıflatamayacaklar. Aynı bayrağın ve devletin vatandaşları olarak hukuk, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.
'70 YILIN EKSİKLİĞİNİ 10- 15 YILDA BİTİRMEYE ÇALIŞTIK'
Mardin'de yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Yılmaz, yerel yönetim ve merkezi idare ile el ele vererek, gençlerin istihdam edilmesi için projeler hedefleyeceklerini söyledi. Yılmaz, "Bu hükümet Doğu ve Güneydoğu'ya pozitif ayrımcılık yapmıştır. Biz Doğu ve Güneydoğu'da hem mevcut hizmetlere kaynak ayırdık hem de geçmişin eksikliklerini gidermeye çalıştık. 70 yılın eksikliğini 10- 15 yılda bitirmek mümkün olmasa da biz bunu bitirmeye çalıştık. Van'da büyük yatırımlar yaptık. Eski Van'ı da biliyoruz, AK Parti döneminde geldiği noktayı da biliyoruz" dedi.

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Cevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştıkCevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştıkCevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştıkCevdet Yılmaz: Doğu ve Güneydoğu'da 70 yılın eksikliğini 15 yılda bitirmeye çalıştık

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