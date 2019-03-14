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Cevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz.

Cevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse bunun temelinde güçlü siyasi istikrar vardır" dedi.
Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, merkez Çiftlikköy Mahallesi'ndeki düğün salonunda, kent sakinleriyle buluştu. Yerel seçimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "31 Mart seçimleri sonrasında hükümetimiz; demokrasi konusunda, ekonomide, dış alanda ve birçok konuda çok daha rahat bir ortamda reformlar yapacak, atılımlar yapacak. Bunu Türkiye'yi sevmeyen, hükümetimizi beğenmeyen güçler de biliyorlar. Onlar da 31 Mart'ta bizi zayıflatarak, bu yeni fırsat penceresinin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. 31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım" diye konuştu.
Siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın temeli olduğunu kaydeden AK Parti'li Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse kendini koruyabildiyse bunun temelinde güçlü liderlik vardır, siyasi istikrar vardır. Türkiye'ye yapılan saldırıların benzeri bir başka ülkeye yapılsaydı bugün belki öyle bir ülkeden bahsedemezdik. Büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Gezi hadiselerinden 17- 25 Aralık'a, 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Çok şükür, başımızda güçlü bir lider var. İstikrarlı bir yönetimimiz var ve böylece bu saldırıları bertaraf ettik, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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Cevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmazCevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmazCevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz

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