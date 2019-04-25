İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği'ne (AB) baktığımız zaman rahatça seyahat ediyorlar, ticaret yapıyorlar, fikirler serbestçe dolaşsın diyorlar. Niçin aynı şey İslam dünyasında olmasın? Bu soruyu kendimize sormamız lazım." dedi. Yılmaz, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Asya-Afrika İşbirliği Meclisi tarafından Kaya İstanbul Convention Otel'de düzenlenen "İşbirliği ve Kalkınma Forumu"nun açılışında konuştu. Fransa'nın 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili aldığı kararı eleştiren Yılmaz, Fransa'nın Kuzey Afrika'da yaptıklarını herkesin bildiğini belirterek, güçlü olanların kendilerini haklı göstermeye çalıştığını söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam dünyasından birçok ismin bu toplantıya katılım gösterdiğini belirterek, farklı ülkelerde yaşasalar bile İslam'a mensup ülkelerin farklılıklarıyla bir arada olması gerektiğini vurguladı. Sömürgeci güçlerin girdikleri ülkeleri kendilerine benzettiklerini, farklılıkları yok ettiğini anlatan Yılmaz, İslam medeniyetinin böyle olmadığını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz! Koyunlar, melodiler eşliğinde meralara salındı Osmangazi’de tiyatro zamanı

İslam ülkelerinin kaliteli nesiller yetiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kaliteli nesiller yetiştirmediğimiz sürece sayımız ne olursa olsun, başkalarına karşı zayıf kalmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı ve iş birliğimizi geliştireceğiz. Bunu yapmadığımız sürece karşı karşıya kaldığımız sorunları aşmamız mümkün değil." diye konuştu. İslam ülkeleri arasında bir serbestliğin olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "AB'ye baktığımız zaman rahatça seyahat ediyorlar, ticaret yapıyorlar, fikirler serbestçe dolaşsın diyorlar. Niçin aynı şey İslam dünyasında olmasın? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra en fazla üyesi olan teşkilat, İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. 57 üye ülke var, gözlemci ülkeler de var. Ama maalesef acı bir tablo görüyoruz burada. Bu ülkeler arasındaki ticaret, toplam yaptıkları ticaretin yüzde 20'sine dahi ulaşmıyor. İslam ülkeleri kendi aralarında maalesef ticaret yapmayan konumda. Bunları bizim çok ciddi bir şekilde masaya yatırıp tartışmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ise toplantının çok önemli olduğunu belirterek düzenleyen kuruluşlara teşekkür etti. Tanrıverdi, İslam ülkelerinin ittifak içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "BM üyesi 193 ülkenin 61'i İslam ülkesi. 7 milyar dünya nüfusunun 2 milyarı İslam alemi. Sahip olduğu medeniyet ve bahşedilen bu coğrafyaya rağmen birlik-beraberlik içinde olmadığı için topraklarında ateş olan, birbirleriyle savaşan, sanki üçüncü dünya harbi yaşayan bir haldeyiz. Müslüman gibi yaşamazsak başımıza gelecek musibet, ihtilaflarla birbirimizi birbirimizi yok etmek veyahut hayatını zindan etmek. İslam ülkelerinin ayrı bir siyasi şemsiyeye ihtiyacı var. Her İslam ülkesinde meseleleri çözecek bir 'İslam Birliği Bakanlığı' olmalıdır. Ayrıca İslam ülkelerinin temsil edildiği ve sürekli faaliyet gösteren bir meclis olmalıdır." İDSB Başkanı Ali Kurt da "İşbirliği ve Kalkınma Forumu"una 40 ülkeden 200’ü aşkın temsilcinin katıldığını belirtti. - Forum iki gün sürecek