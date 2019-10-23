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Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından, hizmet içi eğitim programı kapsamında çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen eğitim tatbikatı nefes kesti

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından çevik kuvvet polislerine toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verilerek, tatbikat yapıldı.

Bölge Trafik Atış Alanı'nda 60 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce TOMA ile müdahale edildi.

Polis ekipleri, dağılmayan eylemcileri gözaltına aldı.

Tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, eğitimin sonunda polisleri tebrik etti.

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Ağrı eğitim polis

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