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Çevik kuvvete moral gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi’ndeki polisler, düzenlenen moral gecesinde aileleri ile birlikte coştu.

Çevik kuvvete moral gecesi

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi’ndeki polisler, düzenlenen moral gecesinde aileleri ile birlikte coştu.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen geceye, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube müdürü Muharrem Yazgan da katıldı. Aralarında Mustafa Keser, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Gülay, Seher, Deniz Okçu gibi tanınmış çok sayıda sanatçının konser verdiği gece, polisler kıvrak müziğin etkisiyle yerlerinde duramayarak yakınları ile göbek atıp, halay çekti. Bu arada, ‘Çevik Sesler Korosu’ da sevilen şarkıları söyledi.

(FOTOĞRAF)

Çevik kuvvete moral gecesiÇevik kuvvete moral gecesiÇevik kuvvete moral gecesiÇevik kuvvete moral gecesi

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