HABER

Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz (28), Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde denizde boğuldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine geldi. Buradaki otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkarılan Cangöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sefa Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cangöz’ün ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Edremit Emniyet Müdürü Zafer Korkmaz da hastaneye gelerek, Cangöz'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsinin ardından Cangöz’ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattıAmcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.