HABER

Çevik’ten bingo

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik’in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesinde’nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Oğuzeli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Gaziantep’te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik’in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.
Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesinde’nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Oğuzeli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çevik’in de destek verdiği operasyonda operasyonda M.Ş’ye ait evde çuvallara gizlenen yaklaşık 200 kilogram Kubar esrar yakalandı.
Uyuşturucu maddeleri imha etmek üzere el koyan ekipler, M.Ş’yi gözaltına aldı.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Kocakurt sulaması ile 21 bin dekar tarım arazisi su ile buluştuKocakurt sulaması ile 21 bin dekar tarım arazisi su ile buluştu
Bahçeşehir Koleji öğrencisinden uluslararası başarıBahçeşehir Koleji öğrencisinden uluslararası başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

MSB duyurdu! Üçüncü devriye başladı

Resulayn’da YPG/PKK'nın sözde 'akademisi' bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! Sözde 'akademileri' bulundu

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! Onlarca tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

İstanbul için flaş öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.