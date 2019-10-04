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Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

ABD’de hız yaptığı belirtilen bir otomobili durduran 18 yaşındaki genç, kendisini polis olarak tanıttı. O sırada olay yerinden geçen bir polis, gence sorular sorunca gerçek ortaya çıktı.

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

Olay, New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde 10 Eylül’de meydana geldi. Brenden Wysynski (18), polis sirenleri takılı aracıyla, bir otomobili hız yaptığı gerekçesiyle durdurdu.

Wysynski, durdurduğu otomobilin sürücüsü ile konuşurken, aynı yoldan aracıyla geçen bir polis memuru durarak Wysynski’ye sorular sormaya başladı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun kimlik istediğinde Wsysnski’nin polis rozetini gösterdiği görülürken, mesai saati dışında olduğunu ve kimliğinin yanında olmadığını söylediği duyuldu.

Şüphelenen polis memuru, Wysynski’nin aracının plakasını sistemde sorgulatınca, Wysynski’nin 18 yaşında yeni mezun bir genç olduğunu öğrendi. Daha sonra polis aracının arkasına binen genç, polis merkezi otoparkında, “Dürüst olacağım. Ben polis değilim” dedi.

Albuquerque Polis Departmanı, Wysynski’nin gözaltına alındığını ve polis memuru gibi davranmaktan suçlandığını belirtti.

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çevirme polis SAHTE

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