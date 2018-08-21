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Çevirmeye giren araçtaki çocuklara "kırmızı düdük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan: - "Bakanlığımızın başlatmış olduğu kırmızı düdük uygulamasını hem jandarma hem de emniyet kanadında uygulamaya devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Kumbağ Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamanın Bakanlık tarafından tüm yurtta gerçekleştirildiğini anımsattı.

Sağlıklı bir yolculuk için vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğine vurgu yapan Ceylan, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesiyle özellikle memleketlerine giden veya dönen tüm yoldaki vatandaşlarımızın kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Burada önemli olan kurallara uymak. Bakanlığımızın başlatmış olduğu kırmızı düdük uygulamasını hem jandarma hem de emniyet kanadında uygulamaya devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak. Tüm ekiplerimizle birlikte 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışan emniyet ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum."

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Astsubay Uğur Palancı durdurdukları araçtaki çocuklara sürücünün trafik kuralı ihlali yapması halinde kullanmaları için kırmızı renkli düdük ve broşür hediye etti.

"Kırmızı düdük" uygulamasına Vali Ceylan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da katıldı.

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kırmızı düdük Süleymanpaşa Tekirdağ Uygulama

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