"Ceviz Ağacı", Antalya Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği, İran ve Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" adlı film, ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce birçok festivalden ödül alan "Üç Yol" filminin aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturan Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı "Ceviz Ağacı"nın çekimlerini, Türk sinemasının cesur yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ömer Kavur'a selam niyetiyle "Akrebin Yolculuğu" filminin geçtiği Göynük'te gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Ortak Yapım desteği alan filmin başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan rol alıyor.

Sanat yönetmenliğini Natali Yeres ve Nezihe Ateş'in üstlendiği filmin ses tasarımını Mohsen Roshan, kurgusunu Mostafa Khergehpoosh ve renk tasarımını Hootan Haghshenas yaptı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan filmin galası, 27 Ekim'de festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nin Aspendos salonunda gerçekleştirilecek.