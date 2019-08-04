HABER

Ceviz ağacı, otomobilin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Kaleiçi semtinde, kökü çürüyen ceviz ağacı, şiddetli rüzgarda, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Kaleiçi semtinde, kökü çürüyen ceviz ağacı, şiddetli rüzgarda, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, Kaleiçi semti Dilaverbey Mahallesi’nde meydana geldi. Spor salonunun yanındaki kökü çürüyen ceviz ağacı, rüzgarlı havada, sokakta park halindeki 22 EU 700 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler, ağacın devrilme gürültüsüyle panik yaşarken, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin haber verdiği, aracın sahibi Ömer Bender, otomobili ağacın altında görünce şaşırdı. Uzun süre otomobilini inceleyen Bender, büyük hasar olmamasını umduğunu belirterek, "Polisler aradı, 'Aracınız tehlikeli durumda kalmış' dediler. Ben de o yüzden geldim, aracımı çekmek için. Çok büyük zarar olduğunu zannetmiyorum; ama ağaç kaldırıldığında her şey ortaya çıkacak" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Naime Sueri, büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Cama çıkıp baktığımda, ağacın arabanın üzerine düştüğünü gördüm. Sanıyorum ki rüzgarın da etkisiyle devrildi. Buradan günde birçok insan geçiyor, kimseye bir şey olmadığı için şanslıyız" dedi.

Otomobilin üzerine devrilen ağaç, belediye ekiplerince kepçeyle kaldırıldı.

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
Ankara'da gecekondu bölgesinde yangınAnkara'da gecekondu bölgesinde yangın
Hong Kong’da protestolar devam ediyorHong Kong’da protestolar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.