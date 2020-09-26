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  4. Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 49 yaşındaki Mehmet Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre olay dün meydana geldi.

Zonguldak’ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 49 yaşındaki Mehmet Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay dün meydana geldi. 49 yaşındaki Mehmet Karaoğlu, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam burada ilk müdahalelerinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Yoğunbakım tedavisi süren Karaoğlu, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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