HABER

Ceviz ağacından düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ceviz ağacından düşen Elvide Usta (40), yaşamını yitirdi.

Ceviz ağacından düşen kadın öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ceviz ağacından düşen Elvide Usta (40), yaşamını yitirdi.
Olay, Ulus Öncüler Köyü'nde meydana geldi. Evinin önündeki ceviz ağacına çıkan Elvide Usta, ağacın dalından aşağı düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Usta'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elvide Usta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Demirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldıDemirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldı
Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.