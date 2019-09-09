Ceviz ağacından düşen kadın öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hatice Aykan (70), yaşamını yitirdi.

Kilimli Türkali köyünde yaşayan Hatice Aykan, dün akşam saatlerinde evinin önündeki ağaca çıkarak ceviz toplamak istedi. Dengesini kaybeden Hatice Aykan, toprak zemine düştü. Hatice Aykan'ı yerde hareketsiz yatarken gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, Hatice Aykan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hatice Aykan'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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