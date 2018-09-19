HABER

Ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ceviz ağacından düşen 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Saklar köyünde yaşayan Hakkı Kulak, Ilgınburnu mevkisindeki bahçesinde çıktığı ceviz ağacının dalının kırılması sonucu yere düştü.

Kulak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Parkta ölü bulunduParkta ölü bulundu
Bersuva aşireti liderinin kızı, dillere destan düğünle evlendiBersuva aşireti liderinin kızı, dillere destan düğünle evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceviz ağacı düşme hisarcık Kütahya

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.