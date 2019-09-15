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Ceviz ağacından düşen şahıs öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Yüksek Mahalle Yukarıhenedeki Bakkal köy mevkisinde evinin bahçesindeki cevizi toplamak için ağaca çıkan 58 yaşındaki Hasan Kocatürk, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Ceviz ağacından düşen şahıs öldü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Yüksek Mahalle Yukarıhenedeki Bakkal köy mevkisinde evinin bahçesindeki cevizi toplamak için ağaca çıkan 58 yaşındaki Hasan Kocatürk, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasan Kocatürk’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Hasan Kocatürk’ün cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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