Ceviz ağacından düşüp, öldü

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ceviz ağacından düşen Hakkı Kulak (78) hayatını kaybetti.
Olay, dün Hisarcık ilçesine bağlı Saklar köyünde meydana geldi. Hakkı Kulak, bahçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan, bastığı dalın kırılması sonucu düştü. Kulak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eve dönmeyince kontrol etmek amacıyla bahçeye giden yakınları, Kulak'ın cesediyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hakkı Kulak'ın cesedi, morga kaldırıldı.
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