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Ceviz ağaçlarından sandalyeler ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde baba mesleği olan marangozluğu sürdüren Mustafa Küçüksu'nun biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağaçlarından yaptığı sandalyeler ilgi görüyor. Küçüksu, atölyesinde yaptığı sandalyeleri yurt geneline sattığını belirtti.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde baba mesleği olan marangozluğu sürdüren Mustafa Küçüksu'nun biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağaçlarından yaptığı sandalyeler ilgi görüyor. Küçüksu, atölyesinde yaptığı sandalyeleri yurt geneline sattığını belirtti.
Taşeli Platosu'nda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek, dağlık ve ormanlık alanda yer alıyor. Meyvecilik ve hayvancılığın geçim kaynağı olduğu ilçede baba mesleğini sürdüren Mustafa Küçüksu, atölyesinde biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağacından sandalye üretiyor. İlçede ceviz ağacından ilk sandalye yapımına 1948 yılında başlanıldığını anlatan Küçüksu, bir sandalyenin 39 parçadan oluştuğunu ifade ederek şunları kaydetti:
''Babam 1948 yılında marangoz kalfası iken, iş yerine bir yüzbaşı gelip, babamın ustasından ceviz ağacından sandalye yapmasını istemiş. Yapılacak sandalyenin de çizimlerini vermiş. Sandalyeleri, babam yapmış. Babam, ustanın yanında biraz çalıştıktan sonra 1951 yılında kendi atölyesini açıyor ve yüzbaşıyla birlikte sandalye yapıyor. O dönemde Ermenek sandalyesi diye bir marka haline gelmiş. Düğünlerde çeyizlerde mutlaka alınırmış. 1968-69 yılına kadar sandalye üretmişler, sonra üretim tamamen durmuş. Bizim elimizde kalıplar olunca tekrar yapmaya başladık. Biz yaptıktan sonra da ilgi görmeye başladı. Şu an siparişlere yetişemiyoruz.''

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