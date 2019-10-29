HABER

Ceviz ağaçlarından sandalyeler ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ermenek ilçesinde baba mesleği olan marangozluğu sürdüren Mustafa Küçüksu'nun biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağaçlarından yaptığı sandalyeler ilgi görüyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde baba mesleği olan marangozluğu sürdüren Mustafa Küçüksu'nun biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağaçlarından yaptığı sandalyeler ilgi görüyor. Küçüksu, atölyesinde yaptığı sandalyeleri yurt geneline sattığını belirtti.
Taşeli Platosu'nda yer alan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Ermenek, dağlık ve ormanlık alanda yer alıyor. Meyvecilik ve hayvancılığın geçim kaynağı olduğu ilçede baba mesleğini sürdüren Mustafa Küçüksu, atölyesinde biyolojik ömrünü tamamlamış ceviz ağacından sandalye üretiyor. İlçede ceviz ağacından ilk sandalye yapımına 1948 yılında başlanıldığını anlatan Küçüksu, bir sandalyenin 39 parçadan oluştuğunu ifade ederek şunları kaydetti
Babam 1948 yılında marangoz kalfası iken, iş yerine bir yüzbaşı gelip, babamın ustasından ceviz ağacından sandalye yapmasını istemiş. Yapılacak sandalyenin de çizimlerini vermiş. Sandalyeleri, babam yapmış. Babam, ustanın yanında biraz çalıştıktan sonra 1951 yılında kendi atölyesini açıyor ve yüzbaşıyla birlikte sandalye yapıyor. O dönemde Ermenek sandalyesi diye bir marka haline gelmiş. Düğünlerde çeyizlerde mutlaka alınırmış. 1968-69 yılına kadar sandalye üretmişler, sonra üretim tamamen durmuş. Bizim elimizde kalıplar olunca tekrar yapmaya başladık. Biz yaptıktan sonra da ilgi görmeye başladı. Şu an siparişlere yetişemiyoruz.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuSabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı çektikleri kliple kutladıMinik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı çektikleri kliple kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.