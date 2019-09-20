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Ceviz arazilerine yasa dışı kenevir ektiler, serbest bırakıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Burdur’da ceviz arazilerine yasa dışı kenevir eken iki şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur’da ceviz arazilerine yasa dışı kenevir eken iki şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 35 kök kenevir ise ekipler tarafından imha edildi.
Güvenlik güçleri tarafından Burdur genelinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla yürütülüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur merkez Halıcılar köyünde ikamet eden S.A. ve O.A. isimli şahısların kendilerine ait ceviz arazilerine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı duyumu alındı.
S.A. ve O.A. isimli şahıslara ait ceviz arazisinde yapılan operasyon neticesinde 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli S.A. ve O.A. yakalandı. Burdur Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile S.A. ve O.A., ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen 35 kök kenevir bitkisi Burdur Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.

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