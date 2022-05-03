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Ceviz büyüklüğünde dolu şaşkına çevirdi! Bir anda başladı

03.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı.

Ceviz büyüklüğünde dolu şaşkına çevirdi! Bir anda başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü.

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Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.

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ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.
her yer beyaza büründü

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Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. (İHA)

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