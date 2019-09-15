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Ceviz büyüklüğündeki ‘fındık’ şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ordu’da bir üreticinin bahçesinde yetiştirdiği ceviz büyüklüğündeki fındık, görenleri şaşırtıyor.Kumru ilçesinde bir üretici tarafından yetiştirilen fındık büyüklüğüyle hayrete düşürüyor.

Ordu’da bir üreticinin bahçesinde yetiştirdiği ceviz büyüklüğündeki fındık, görenleri şaşırtıyor.
Kumru ilçesinde bir üretici tarafından yetiştirilen fındık büyüklüğüyle hayrete düşürüyor. Yetişkin bir ceviz kadar olan ve ‘ham’ olarak adlandırılan fındık lezzeti ve aroması düşük olsa da iri yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı vatandaşlar, madeni paradan büyük, ortalama bir fındığın da iki katından daha büyük olan ham fındık ile çocukluk yıllarında oyuncak ve süs eşyaları yaptıklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise ilk kez böyle bir fındık gördüklerini ifade ediyor.
Bahçede merak amacıyla yetiştirilen fındığın randımanın düşük olduğuna ve kabuğunun oldukça kalın olduğuna da dikkat çekiliyor.

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