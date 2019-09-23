HABER

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir salkım üzüm ceviz büyüklüğündeki taneleriyle dikkat çekti.Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Doğuşlar Mahallesi’nde yaşayan üzüm üreticisi Ahmet Kula’nın 15 dekarlık üzüm bağındaki, ceviz büyüklüğünde tanelere sahip olan tek salkım üzüm görenlerin ilgisini çekiyor.Eski Doğuşlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kula (65), üzüm bağındaki üzüm salkımlarında temizlik çalışmaları yaptığı sırada gördüğü ceviz büyüklüğündeki üzüm salkımını görünce hayrete düştü.

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir salkım üzüm ceviz büyüklüğündeki taneleriyle dikkat çekti.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Doğuşlar Mahallesi’nde yaşayan üzüm üreticisi Ahmet Kula’nın 15 dekarlık üzüm bağındaki, ceviz büyüklüğünde tanelere sahip olan tek salkım üzüm görenlerin ilgisini çekiyor.
Eski Doğuşlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kula (65), üzüm bağındaki üzüm salkımlarında temizlik çalışmaları yaptığı sırada gördüğü ceviz büyüklüğündeki üzüm salkımını görünce hayrete düştü. Ahmet Kula, "Doğuşlar köyü eski muhtarıyım. 65 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böylesine iri taneleri olan Sultaniye üzüm salkımı görmedim. Ceviz büyüklüğünde taneleri var. Hayret ettim. Fizyolojik bozukluk da olabilir, bilmiyorum" diyerek durumu arkadaşlarına anlattığını ve onların da salkımı görmek için bağa gelerek hayretle salkımı incelediklerini söyledi.

"Fizyolojik bozukluk olabilir"
Sarıgöl İlçe Tarın ve Orman Müdürü Ahmet Akar, olayın fizyolojik bozukluktan kaynakladığını belirterek, "Bu tür olaylar meyvelerde nadir olur. Bazen çekirdeksiz Sultaniye üzümde çekirdekli üzüm de olabilmekte. Bazen de ceviz büyüklüğünde üzüm taneleri oluşur." diye konuştu.

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Zeki Müren'i anma konserine yoğun ilgiZeki Müren'i anma konserine yoğun ilgi
Kariyerlerinden vazgeçen iki kız kardeş ceviz üreticisi olduKariyerlerinden vazgeçen iki kız kardeş ceviz üreticisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.