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  4. Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin ele geçirildi

Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin ele geçirildi

07.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin ele geçirildi

Malatya’da, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerince bir istihbarat değerlendirildi.

Malatya’da, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerince bir istihbarat değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu minibüsünde yapılan aramada ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili K.S. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Polis ekipleri, ele geçirilen eroin paketleriyle “ohh” yazdı.

Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin ele geçirildi

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