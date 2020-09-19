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Ceviz dökmek için çıktığı ağaçta mahsur kaldı, AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde ceviz dökmek için çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Niksar’a bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evlerinde meydana gelen olayda.

Tokat’ın Niksar ilçesinde ceviz dökmek için çıktığı ağaçta mahsur kalan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Niksar’a bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evlerinde meydana gelen olayda. B.Y.(32), sırıkla ceviz dökmek için ağaca çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikteki ağaca tırmanan B.Y., ağaçtan aşağı ineceği esnada vücudunda oluşan yorgunluk ve bitkinlikten dolayı, ağaçta mahsur kaldı. Durumu gören çevredeki köylüler hemen itfaiye ve polisi aradı. Arazinin engebeli oluşundan dolayı itfaiye ekipleri olay yerine giremeyince Tokat AFAD ekiplerine haber verildi. Daha sonra Tokat’tan gelen AFAD ekipleri ağaçta mahsur kalan B.Y.’yi beline ip bağlayarak mekanizma yardımıyla aşağı indirdi.

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